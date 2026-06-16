16日午前7時45分頃、新潟県見附市田井町の主要地方道、長岡・見附・三条線において、クマ1頭が目撃されました。 見附警察署によりますと、目撃されたクマの体長は約50センチメートルとのことです。 目撃場所が民家の直近であることから、見附署と見附市役所は付近住民へ注意を呼びかける広報活動および警戒活動を実施しています。