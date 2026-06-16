ギターメーカー・Fenderの旗艦店「Fender Flagship Tokyo」の累計来店者数100万人突破を記念したイベント『Fender Flagship Tokyo100万人来場記念 〜スペシャルセレブレーション〜』が16日、東京・原宿の同店で開催された。フェンダー・ミュージカル・インストゥルメンツ・コーポレーション社長のジョルジオ・グエッリーニ氏が登壇し、世界初の旗艦店として成功を収めた理由や今後の展望について語った。【写真】渋い…！名曲「