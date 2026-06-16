◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージH組第1節 スペイン0-0カーボベルデ(日本時間16日、アトランタ・スタジアム)FIFAランキング2位の強豪スペイン代表が今大会初戦に臨み、同67位、初出場のカーボベルデ代表を相手にスコアレスドローで試合を終える波乱となりました。スペインはこの日、攻撃陣を牽引するラミン・ヤマル選手やダニ・オルモ選手、ニコ・ウィリアムズ選手をベンチスタート。それでも中盤はペドリ選手