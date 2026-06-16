アクセサリーブランド・Q-pot.は、「ちいかわ」とコラボレーションした「ちいかわ Collection」を26日から発売。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガをモチーフにしたスイーツアクセサリーが登場し、Q-pot.直営店、ONLINE SHOP、ちいかわマーケット、ちいかわらんど一部店舗で展開される。【写真たくさん】本物のお菓子みたい！マカロンやクッキーのちいかわ×Q-pot.コラボアクセ今回のコレクションでは、Q-pot.らしい“スイ