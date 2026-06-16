広島は16日、ピースナイターとして行われる8月6日の巨人戦（マツダ）で着用するユニホームをお披露目した。同日は、監督、コーチ、全選手が背番号「86」で胸元に「peace」、背中に、折り鶴がデザインされた特別ユニホームを着用して試合に臨む。広島県出身の名原は「平和へのメッセージが袖を通すことで身近に感じる。改めて野球ができていることに感謝しながらプレーしたい」と話し、持丸も「8月6日は忘れられない日。自分た