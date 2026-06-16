元SDN48の光上せあら（38）が16日までにブログを更新。人間ドックで腫瘍（しゅよう）が疑われる数値が出たことから、再検査を受けることを報告し、不安をつづった。光上は、先日受診した人間ドックの結果について「腫瘍マーカーが高くて、ひっかかった」と報告。「要再検査」となったため受けた検査では「膵炎で膵臓が腫れて炎症起こしていた」と膵（すい）炎が判明し、あらためてMRI検査を受けることになったと説明した。「膵炎