8日、イラン沖のホルムズ海峡で、浅瀬に座る人物の向こうに停泊する貨物船や商船/Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP via CNN Newsource（CNN）米国のトランプ大統領は、イランとの間で14日に成立した合意の条件に基づき、重要なホルムズ海峡が再開されたと主張している。しかし、海運業界の関係者にそこまでの確信はないのが実情だ。「多くの船舶が、石油を満載してホルムズ海峡から移動し始めている」と、トランプ氏は15日にソーシャル