【FIFAワールドカップ2026】ベルギー代表 1ー1 エジプト代表（日本時間6月16日／シアトル・スタジアム）【実際の映像】199cmの守護神を撃破！ほぼ無回転の衝撃ゴールベルギー代表の最強守護神、ティボー・クルトワを破る衝撃のゴラッソが話題を集めている。エジプト代表に無回転気味の強烈なミドルシュートを叩き込まれると、ファンからは「クルトワでも止められないのか」「クルトワがっかりやん」と驚きの声が上がった。日本