株式会社フジ・メディア・ホールディングスと子会社のフジテレビは16日、昨年7月に行った組織再編とガバナンス改革後の新体制について、外部アドバイザリーボードを開催した結果を報告した。フジはこれまでの不祥事や人権・コンプライアンス意識の欠如に対する外部からの厳しい指摘や危機的状況を受け、「人権ファースト」と「制作体制の近代化」を掲げ組織を再編。長年、特定の経営幹部に権限が集中し続けていた体制を見直し