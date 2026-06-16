【エビアン＝上地洋実、ジュネーブ＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１５日、米イランが合意した戦闘終結に向けた「覚書」について、すでに署名したと明らかにした。その上で、正式な署名式が行われる１９日にはホルムズ海峡が「完全に開放されているだろう」と主張した。トランプ氏は、先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）開幕前にフランスのマクロン大統領と会談した。署名した覚書について、「力強い文書だ」と述べ、１９