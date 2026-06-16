お笑いタレントのヒロミが16日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組で日本が初戦でオランダと2−2で引き分け、勝ち点1をもぎ取り、次にチュニジア戦を控えていることに漢字2文字で雰囲気を引き締めた。ヒロミは「油断が一番の…。ここなんですよ。いつもこう。ここ勝てそうだという時に、いつも負けちゃったりして。前回もそうだったんだけど。油断