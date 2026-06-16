【WEC】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13日・14日）【実際の映像】突然の異変→車が飛び跳ねる大クラッシュ世界三大レースの一つ「ル・マン24時間レース」。今年はトヨタの4年ぶり総合優勝で幕を閉じ、全体的に大きなアクシデントは少なかったが、残り6時間を切ったタイミングで、91号車のポルシェがガードレールにフロントから激突する大きなクラッシュはSC出動が約1時間に渡り、放送席やファンに衝撃を与えた。レースの残