FIFAワールドカップ2026のグループステージHで、FIFAランク2位の強豪スペインと対決し、引き分けによる勝ち点1をもぎ取ったカーボベルデが注目されている。この試合、優勝候補とも言われるスペインがカーボベルデを圧倒するとみられていたが、40歳のゴールキーパー・ヴォジーニャが好セーブを連発。粘り強い守りで得点を許さず、0対0のドローに持ち込む番狂わせを演じた。7本のセーブを記録したヴォジーニャは「マン・オブ・ザ・マ