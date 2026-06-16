お笑いコンビ、ウエストランドの井口浩之（43）が、15日放送のテレビ朝日系「MegumiママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。ズルいと思う「M−1グランプリ」チャンピオンについて語った。番組では井口の毒舌キャラが話題に。SNS上で批判を受けることについて聞かれると「大変ってことはない。本当に思ってるから。ストレスはあまりたまらないですし」と語り、「言い続けてたら誰も聞いてくれないと言うか、『また言ってらあ』