メディア企業Fox Corporation(Fox)がRokuを買収する最終契約を締結したと発表しました。An important update about Rokuhttps://www.roku.com/blog/roku-foxFox Corporation to Acquire Roku, Inc. | Rokuhttps://newsroom.roku.com/news/2026/06/fox-corporation-to-acquire-roku-inc-/ishjvytb-1781489389Fox Corporation to Acquire Roku, Inc. - foxcorporationhttps://www.foxcorporation.com/news/corp-press-releases/2026/