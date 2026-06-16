子育て世代のおでかけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディは、2026年5月31日に活動を終了した国民的アイドルグループ「嵐」に関するアンケート調査を実施した。本調査は2026年5月28日〜6月3日、いこーよモニタークラブ会員(全国)のママパパ429名を対象に、インターネット調査によって行われたもの。○活動終了の認知度は9割超! 子育て世代からも「5人で1つ」と深く愛される存在まず、嵐の認知度は99.0%、嵐の活動終了