2024年3月にカプコンから発売された「ドラゴンズドグマ 2」は、2026年6月9日に配信されたNintendo Directの中で、拡張版となる 「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」が発表されました。これに合わせて、悪名高い課金コンテンツが削除されることとなっています。Dragon's Dogma 2's controversial microtransactions are going awayhttps://www.polygon.com/capcom-pulls-dragons-dogma-2-microtransactions-dlc-launch/ドラゴン