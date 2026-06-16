【Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch：システムバージョン22.5.0】 6月16日 配信 任天堂は6月16日、Nintendo Switch 2 およびNintendo Switchのシステムバージョン22.5.0を配信開始した。 Nintendo Switch 2 ではアクセシビリティの音声読み上げでオランダ語、ロシア語に対応。Nintendo Switchではニンテンドーeショップのデザインリニューアルなどが更新内容とし