ＤｅＮＡは１６日、横浜市内の「ＴＨＥＬＩＶＥＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ大和地所」で、オスバルド・ビド投手（３０）、ヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）の入団記者会見を行った。ビドはドミニカ共和国出身の右腕で、今季はブレーブス、ホワイトソックスでプレー。１９０センチの長身を生かした最速１５０キロ後半の強い直球が持ち味だ。メジャー通算６９試合に登板し、１１勝１３敗２セーブ、防御率５・１７の成