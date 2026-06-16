◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組イラン―ニュージーランド（１５日、ロサンゼルス競技場）ＦＩＦＡランク２０位のイラン代表は、同８５位のニュージーランド代表と対戦。前半７分に先制を許したが、同３２分にＤＦレザイアンのゴールで同点に追いついた。後半ニュージーランドに勝ち越しを許したものの、１９分にクロスにＭＦモヘビが頭で合わせて再び同点とした。ボール支配率は拮抗（きっこう）し、シュートも８本と