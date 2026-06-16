◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組イラン―ニュージーランド（１５日、ロサンゼルス競技場）ＦＩＦＡランク８５位のニュージーランド代表は、同２０位のイラン代表と対戦。１―１の後半１０分からＭＦジャストが右足を振り抜いて勝ち越しゴールを決めた。前半７分にＭＦジャストが右足を“ジャストミート”させたゴールで先制。しかし、同３２分にイランＤＦレザイアンのゴールで追いつかれた。それでも後半、再びジャス