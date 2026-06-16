「ゴリラシリーズ」で知られるドウシシャは新製品発表会を開催。新たにゴリラシリーズに加わるのは「ゴリラの裸足」、さらに新キャラクター"ゴリラ仙人"をパッケージに起用した「ゴリラ仙人のひとつかみ」について発表した。SNSで話題沸騰中の「ゴリラの裸足」○インパクトだけじゃない! 心地よさも半端ない「ゴリラの裸足」新製品発表会にはゴリラシリーズを統括する、家電商品ディビジョンの水島英恵氏が登壇。ゴリラシリーズの