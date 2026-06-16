【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の杉浦太陽が6月14日、自身のInstagramを更新。子どもたちの姿を公開した。【写真】辻ちゃん夫「天使みたいな笑顔」7歳三男が0歳次女を後ろからハグ◆杉浦太陽、子どもたちの姿披露杉浦は「昭和なコアとユメア」と添え、家族で訪れた屋内型テーマパークで撮影した写真を投稿。ちゃぶ台や箪笥、振り子時計やブラウン管テレビなどが置かれたレトロな部屋で、畳の上に座った三男・幸空（こあ）くんが