【モデルプレス＝2026/06/16】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が6月14日、自身のInstagramを更新。金髪姿を公開した。【写真】20歳櫻坂46人気メン「別人かと思った」レアな金髪姿◆山崎天、金髪に変身した姿披露山崎は「耳だけ反応しなかった、、、笑」とつづり、リール動画を投稿。エフェクト機能で金髪に変身した山崎が、音楽に合わせて手の動きや表情を変える可愛らしい姿が収められている。また、動物の耳の