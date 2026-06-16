【モデルプレス＝2026/06/16】元TOKIOの松岡昌宏が、13日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（毎週土曜深夜0：55〜）に出演。飲みの帰りにマンションまで送り届けたモーニング娘。の元メンバーを明かした。【写真】元TOKIO松岡、自宅まで送った元モー娘。メンバー◆松岡昌宏が居酒屋トーク今回、番組では、元モーニング娘。の市井紗耶香を招き、五反田の居酒屋でトーク。モーニング娘。での活動について尋