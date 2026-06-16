17日(水)は梅雨前線が北上し、本州の南岸沿いに延びるでしょう。九州から関東では雲が広がりやすく、所々で雨が降りそうです。20日(土)頃は梅雨前線の活動が活発になり、西日本で大雨となる恐れがあります。北陸や東北南部、東北北部も梅雨入りとなりそうです。沖縄は梅雨明けが近いでしょう。20日(土)頃は西日本で大雨の恐れ17日(水)は梅雨前線が北上し、本州の南岸沿いに延びるでしょう。九州から関東では雲が広がりやすく、所々