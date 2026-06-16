ドル円は160.10円台、間もなく日銀会合結果＝東京為替 ドル円は朝から少しドル安円高となり160.10円台推移。この後日銀会合の結果発表。会合終了後の発表で時刻は未定であるが12時前後が多い。利上げが見込まれており、金融政策の変更があるときは少し長めになることが多いことから12時半を過ぎる可能性がある一方、植田日銀総裁が欠席というイレギュラーもあり、早めに終わる可能性もありそう。 usdjpy160.17