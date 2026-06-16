アジア株中国景気減速懸念、小売売上高がコロナ禍以来初のマイナスに 東京時間11:19現在 香港ハンセン指数 24524.11（-318.56-1.28%） 中国上海総合指数 4087.99（-8.48-0.21%） 台湾加権指数 45550.09（+153.10+0.34%） 韓国総合株価指数 8692.28（+146.30+1.71%） 豪ＡＳＸ２００指数 8871.00（-43.01-0.52%） アジア株はまちまち。 米イラン合意によりホルムズ海峡が開放され