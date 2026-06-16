10時半の中国小売売上高が弱く出たことで元売りが優勢となっている。人民元は対円で差K実終値の23.72円台から23.68円台まで下げる展開となった。ドル人民元も昨日の6.75台推移から6.76台前半での推移。 cnyjpy 23.686usdcny6.7613