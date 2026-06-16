ARCAM A15+ ハーマンインターナショナルは、英ARCAMブランドのプリメインアンプ「ARCAM A15+」と「ARCAM A5+」を6月25日から順次発売する。回路設計の刷新による低ノイズ化と主要部品の最適化によって音質性能を高めたという。価格はHDMI eARCも搭載したA15+が154,000円、A5+が110,000円。 ARCAM A5+ ARCAMの「Radia」は、創業当初からの“Music First”設計思想を軸に、40年以上にわたり培ってきたアナログ