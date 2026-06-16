【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い ©ABCテレビ 6月16日（火）放送の「相席食堂」は、番組で強烈な印象を残した旅人が再び相席旅に出る「おかわり相席」！ ©ABCテレビ 熊本県八代市にやって来たのは、以前の放送でペットボトルを手に「肝臓を水で洗う」という迷言を残した酒飲みの玉袋筋太郎。千鳥も“筋兄”と親しみを込めて呼ぶ大先輩の登場に大喜び。