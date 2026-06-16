ノースウェスタン大学のMark Gorski氏とElena Murchikova氏は、天の川銀河の巨大なブラックホール「いて座A*」（いてざエースター、Sgr A*）から吹き出すアウトフロー（風、ガスの流れ）の明確な証拠を発見したとする研究成果を発表しました。両名の研究成果は学術誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載されています。【▲ ALMA（アルマ望遠鏡）とChandra（チャンドラ）X線宇宙望遠鏡で観測された「いて座A*」周辺の様子