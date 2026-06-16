男性4人組「ふぉ〜ゆ〜」の松崎祐介（39）と越岡裕貴（39）が、15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。交友関係について語った。これまで数々のアイドルのバックダンサーを務め、舞台を中心に活躍しながら今年結成15周年を迎えたふぉ〜ゆ〜。交友関係を聞かれ、松崎は「僕は先輩の嵐の相葉（雅紀）君」」といい、「相葉君とはハタチの乾杯の時からずっと今も。“兄貴”って呼ばせてもらっ