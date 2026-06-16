歌手の倖田來未（43）が15日、自身のインスタグラムを更新。息子（13）との“親子時間”を過ごす様子をとらえたオフショットを公開し、「え、えー、息子さん顔出しされてたんですね！」「ボーイ男前すぎる くぅちゃんとケンちゃん両方に似てる！」などと反響を呼んでいる。【写真】「息子さん顔出しされてたんですね！」「イケメン」倖田來未＆長男の親子ショット倖田は「つい先日、kkappゆうファンクラブアプリの生配信 月に2