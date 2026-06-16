MLB機構は15日（日本時間16日）にメジャーリーグオールスターゲーム（7月15日、フィラデルフィア）でのファン投票の第1回中間発表を行った。ナ・リ‌ーグのDH部門でエントリーされたドジャース・大谷翔平（31）が両リーグで最多となる116万5133票を獲得した。このままトップを守れば自身初となるMLB全体トップでのオールスター出場となる。大谷は21年から5年連続ファン投票で選出されている。【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平