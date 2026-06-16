吉井理人氏プロ野球楽天の新監督に、昨季までロッテを指揮した吉井理人氏（61）が就任することが16日、関係者への取材で分かった。パ・リーグ内対戦が再開する19日のロッテ戦から指揮を執る予定。成績不振のため三木肇監督（49）が休養し、10日から塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行を務めている。シーズン途中では極めて異例となる外部招聘で低迷するチームの立て直しを図る。吉井氏は現役時代に近鉄やヤクルトなどで活