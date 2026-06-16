東京都港区の区長の申し立てにより成年後見人を付けられたことで「不要な後見で財産管理の権利を奪われ、精神的苦痛を受けた」として、同区在住の三谷昌平さん（93）が区に100万円の損害賠償を求めた訴訟の弁論準備手続きが16日、東京地裁であり、港区側が争う姿勢を示した。関係者への取材で分かった。当初は公開の法廷で口頭弁論が開かれる予定だったが、非公開での手続きに切り替わった。訴状などによると、1人暮らしの三