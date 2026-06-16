16日午前の東京株式市場で、日経平均株価は15日の終値を挟んで一進一退の値動きとなりました。午前の終値は、15日に比べて83円8銭安い6万9234円42銭でした。日経平均株価は15日、3000円を超える大幅上昇で7万円の大台に迫る場面もありましたが、16日朝はその反動で、利益確定のために売られる銘柄が大半となっています。一方で、AI関連銘柄は引き続き好調で、日経平均全体を引き上げています。