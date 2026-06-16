歌手・倖田來未さんが6月15日、自身のインスタグラムを更新。長男に髪を切ってもらう様子を公開しました。【写真を見る】【 倖田來未 】13歳長男に髪を切ってもらう姿を公開ファン反響「boyイケメン」「くうちゃんにソックリ」倖田さんは自身のファンクラブアプリの生配信で「朝の私のルーティンてゆーので、土曜の朝、メイクするまでーみたいなんをダラダラやっていた」と投稿。 ヘアー担当の方がその場にいたということで