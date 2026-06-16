母親なら我が子を愛して当然……と思ってしまいますが、そうではないお母さんだっていますよね。今回は、心から我が子を愛せなかったお母さんのエピソードをご紹介します。感謝はしてるけど、苦手「もともと母性本能がないタイプでした。夫から子どもが欲しいと言われ、周りからは『自分の子は可愛いよ』と言われ、悩んだけれど出産を決意。だけど、我が子のことを愛しいと思えることがなくて……。自分より子どもを優先する日々に