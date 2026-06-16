高齢者の体の状態を疑似体験する研修会が秋田市のホテルで開かれました。日常に潜む不便さを知り、サービスの向上につなげます。研修会に参加したのはこの春、秋田市の秋田キャッスルホテルに入社した16人です。関節の動きを制限する装具を身に付けたり、白内障や緑内障の見え方が再現できるメガネをかけたりして高齢者の体の状態を体験しました。暗い照明や段差は高齢者にとって大きな負担になる場合があります。ホテルの中