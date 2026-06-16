3月31日、プロ野球史上91人目のノーヒットノーランを達成した北海道日本ハムファイターズの細野晴希（24歳）。球史に名を残したプロ3年目の躍進の裏には、「新たな投球フォームへの挑戦」があった。テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、覚醒が期待される細野の“独特の思考”に迫っている。◆「疲れにくく、長いイニングを投げられるように」今シーズン、初の開幕一軍入りを果たし、初登板でノーヒットノーランを達成。そ