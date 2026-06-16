「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１１時現在で、東京地下鉄が「買い予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場で東京メトロは軟調に推移している。２６年３月期は旅客運輸収入が引き続き好調で増収増益を達成。一方、続く２７年３月期は増収を確保するものの、経費や人件費などコスト増の影響で営業減益となる見通しを示した。配当予想は４４円（前期４２円）と増額し