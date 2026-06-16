・テスＨＤは大幅に４日続伸、東京センチュとの大型系統用蓄電所事業が本格始動 ・多摩川ＨＤはＳ高カイ気配、今期業績・配当予想を上方修正 ・テラドローンはＳ高、ウクライナ迎撃ドローン企業２社を買収 ・北川精機が大幅続伸、調整局面終了し業績増額修正期待で切り返し ・ＪＸ金属が一時Ｓ高、データセンター向け需要拡大でインジウムリン基板の生産能力増強へ ・ＰバンＣＯＭは急反騰しＳ高、米