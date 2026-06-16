１６日の債券市場で、先物中心限月９月限は反落。日銀金融政策決定会合の結果発表を控えるなか、前日に米国とイランの戦闘終結合意を受けて大幅高となった反動が出た。 １５日の米長期債相場は反発（金利は低下）したものの、買い一巡後は上値が重くなった（金利は低下幅縮小）ことが円債に影響したもよう。日銀会合の結果や内田真一副総裁の記者会見を前に持ち高調整売りが出やすく、債券先物は午前１０時００分ごろに１２