元日本代表FW本田圭佑が15日、自身のYouTubeでライブ配信を実施。日本代表の初戦となった北中米W杯オランダ代表戦を振り返った。前半をスコアレスで折り返した試合は、後半6分にDFフィルヒル・ファン・ダイクに決められて先制を許してしまう。12分にMF中村敬斗の得点で追い付きながらも、19分にFWクリセンシオ・サマーフィルのゴールで再びリードを奪われた。しかし、終了間際の43分、FW小川航基のヘディングシュートがMF鎌田