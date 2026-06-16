演劇ユニット「風－10（フーテン）」第2回公演『目覚めよ近所の男ども２』が6月26日（金）から東温アートヴィレッジセンター シアターNEST(愛媛県東温市)で上演。 「風－10（フーテン）」は愛媛を拠点に20年以上活躍する劇団P.Sみそ汁定食の代表・桝形浩人が愛媛在住の魅力的な俳優に声をかけ、自劇団「みそ定」とは違った表現の芝居を創作する演劇ユニット。 劇団シェイクスピアシ