先月、山形県米沢市で麻薬を所持したとして福島県に住む男２人が現行犯逮捕されました。 麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、ともに福島県に住む会社役員の男（４７）と自称建設業の男（４２）です。 警察によりますと、男らは、先月２７日、米沢市花沢で麻薬である大麻を所持していたということです。 警戒中の警察官が男らに職務質問し、捜査をした結果、男らの犯行が明らかになり、現行犯逮捕しました。