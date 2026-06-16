山形市によりますと、きょう午前９時２５分ごろ、山形市蔵王半郷の路上で体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場は「蔵王の朱い大鳥居」から西へおよそ３００メートル地点だということです。 蔵王半郷では、きのう午後３時３０分ごろにも、朱い大鳥居から北へおよそ２００メートル地点でクマ１頭が目撃されています。 クマが活発に活動する時期であるとして、市が注意