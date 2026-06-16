E&Iクリエイション株式会社（2ndfocus）は、ニコンのミラーレスカメラ「Z f」専用アクセサリーとして、YUWOODブランドの「ウッドグリップ 一体型ベースプレート」のウォールナットモデルを6月12日（金）に発売した。価格は1万4,800円。 ウォールナット材のグリップと金属製ベースプレートを組み合わせた製品。「ウッドグリップ 一体型ベースプレート」として